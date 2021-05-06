Петропавловск-Камчатский, , 06:30 — REGNUM На Камчатке выявили уже 14 503 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у девяти человек (днем ранее — у восьми), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в региональном оперативном штабе.

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По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, последние три смертельных случая пациентов с коронавирусом были зарегистрированы на Камчатке 27 апреля. За весь период пандемии в крае жертвами COVID-19 стали 230 человек.

Врачи закрыли за сутки ещё семь больничных листов в связи с выздоровлением пациентов. За всё время с болезнью справились 13 842 человека.

В ковидные стационары для прохождения лечения поступили ещё пять пациентов. Всего в госпиталях лечатся 83 носителя коронавируса. Из 164 специально созданных в инфекционных стационарах коек свободной остаётся 81. У 56 пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

На Камчатке провели уже более 340 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 437.

Как сообщало ИА REGNUM, лучшей вакциной от COVID-19 был признан препарат, разработанный американской компанией Moderna и национальным институтом здоровья США. Об этом было объявлено 5 мая на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021).