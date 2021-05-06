Новосибирск, , 06:30 — REGNUM В Новосибирске завтра, 7 мая, в сквере «Авиаторов» состоится международная акция «Сад Памяти», посвящённая Великой Победе. В сквере будут высажены кустарники сирени и курильского чая. Об этом сообщается на муниципальном портале «Переходи на зелёный Новосибирск».

«В этом году в связи с присвоением городу Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» местом акции «Сад Памяти» выбран сквер «Авиаторов», расположенный напротив Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Ведь именно это известнейшее по сей день новосибирское предприятие в годы Великой Отечественной войны выпускало авиационную технику для фронта и принял у себя оборудование пяти эвакуированных авиапредприятий из Киева, Ленинграда и Москвы», — говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлом году в рамках акции «Сад Памяти» на набережной Обского водохранилища был заложен сиреневый променад — в память об участниках Великой Отечественной войны было высажено 145 кустарников.

В течение мая «Сады Памяти» будут высаживаться и в других скверах, парках и городских лесах Новосибирска.