Приштина, , 06:54 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 5 мая заявил, что успехи в диалоге с Сербией сделают Косово страной-кандидатом в члены Евросоюза.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, условием для этого Лайчак назвал заключение соглашения между Сербией и Косово. При этом европейский переговорщик отметил, что возобновление диалога с Сербией принесло краю конкретные результаты — свободу передвижения, интеграцию полицейских структур и судебной системы севера края в косовскую и т.д.

Из шести выделяемых Евросоюзом стран Западных Балкан лишь у Косово до сих пор нет статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. В настоящий момент Косово не может добиться даже либерализации визового режима для своих граждан. Препятствия евроинтеграции Косово связаны с тем, что пять стран интеграционной группировки не признают независимость Косово — Словакия, Испания, Румыния, Кипр и Греция.

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