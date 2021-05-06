Каракас, 6 мая, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Заявление о съёмках кинофильма совместно с голливудским актёром Стивеном Сигалом сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Речь президента 6 мая транслировалась в его Twitter.

Kremlin.ru Стивен Сигал

Глава Венесуэлы рассказал о встрече с Сигалом и назвал её дружественной и сердечной. Мадуро отметил, что в ходе обсуждения будущих кинематографических проектов Сигала у них возникла идея снять совместный кинофильм. Президент Венесуэлы уточнил, что фильм будет называться «Nico Maduro de tumbar». Название фильма — игра слов, фраза может быть переведена как «Нико Мадуро, чтобы свалить с ног», но прочесть её можно как «Нико — слишком прочный, чтобы свалить с ног».

Также Мадуро рассказал, что по сюжету, он и Сигал будут в фильме бороться с демонами. Неизвестно, действительно ли Мадуро и Сигал задумали такое проект, или президент Венесуэлы просто продемонстрировал своё чувство юмора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что голливудский актёр Стивен Сигал прибыл с визитом в Каракас и подарил главе Венесуэлы Мадуро японскую катану.