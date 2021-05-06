Подгорица, , 06:21 — REGNUM Членство в Европейском союзе — это путь, от которого Черногория не должна отклоняться, принимая во внимание поддержку и ожидания граждан от этого процесса, заявила главный переговорщик Черногории с ЕС Зорка Кордич 6 мая на панельных дебатах «Преобразование общества — наша европейская история». Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Кордич, однако, указала, что процесс европейской интеграции улучшает общество, и перестраивает его.

«Я считаю, что каждый день все представители общества, каждый со своей стороны, должны вносить свой вклад в этот процесс», — отметила она.

Тем не менее, она подчеркнула, что они предприняли значительные усилия во всех областях, и с временной точки зрения членства его трансформационная сила является очень важной.

Кордич напомнила, что во всех областях был достигнут прогресс и каждый день улучшается качество жизни граждан. По её словам, это является целью европейской интеграции.