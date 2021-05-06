Приштина, , 06:21 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 5 мая получила письмо от председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Европейский политик поздравил Османи с заступлением на пост и пожелал успехов в выполнении возложенных на нее обязанностей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своем письме Мишель подчеркнул, что Европейский совет заинтересован в продвижении Косово по пути евроинтеграции и пообещал поддержать дальнейшее развитие отношений между Евросоюзом и Косово.

При этом политик подчеркнул, что Европейский союз удвоил объемы помощи, выделенной на поддержку экономического восстановления стран Западных Балкан, интеграцию стран региона и особенно на борьбу с пандемией COVID-19 посредством принятия экономического и инвестиционного плана для Западных Балкан в октябре 2020 года.

Напомним, 4 мая в Косово поступили вакцины из Евросоюза — правда, объем партии составил 5 тысяч доз.

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