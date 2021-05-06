Токио, , 06:19 — REGNUM В Японии над объектами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио с 21 июля по 5 сентября для предотвращения возможных террористических актов будет создана локальная бесполётная зона. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

По данным ведомства, бесполётная зона будет создаваться непосредственно за два часа до старта мероприятий (церемоний или соревнований). Через час после их завершения, действие запретной для полётов зоны будет прекращаться.

Отмечается, что введение такой меры не повлияет на расписание полётов в японских аэропортах и не затронет регулярные рейсы авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Окинава из-за распространения коронавируса отменили этап эстафеты олимпийского огня.

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