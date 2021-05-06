Чебоксары, , 06:15 — REGNUM По банкротному делу АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» подсчитали средства, потраченные на проведение конкурсного производства. Информацию об этом опубликовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, на проведение расчетов с кредиторами «Чувашкредитпромбанка» было направлено 2 460 306 тыс. рублей, что составляет 92,5% от общей суммы конкурсной массы.

На проведение конкурсного производства потрачено 129 147 тыс. рублей, или 4,9% от общей суммы конкурсной массы. В том числе 40 768 тыс. рублей составили заработная плата и компенсации работникам банка, 22 641 тыс. рублей израсходовано на оплату труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим, 17 467 тыс. рублей потребовалось на оплату услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства.

Отметим, что в состав комитета кредиторов входят представители пяти организаций: АСВ, обществ «Электроавтомат», «Промвентиляция», «Чебоксарская керамика» и «Водоканал».

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.

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