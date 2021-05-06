Якутск, , 06:37 — REGNUM В Якутске по центральным улицам 9 мая запланирован автопробег старой военной техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министра по делам молодёжи республики.

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Показ техники начнётся в 11:30 по местному времени. Всего по улицам города пройдёт более 10 единиц боевых машин из коллекции регионального отделения ДОСААФ: советские автомобили ГАЗ, грузовики ЗИС, бронетранспортёры и другие.

Будут приняты меры безопасности, все участники будут в масках, а автомобили обработают дезинфицирующими средствами. В каждом транспорте будет один водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, с первого дня Великая Отечественная война приняла всенародный характер, подняла на битву все народы огромной страны. Вместе со всей страной для скорейшей победы над врагом воевали и трудились жители далёкой Якутии.