Приштина, , 06:15 — REGNUM В Национальной библиотеке Косово 5 мая сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании с Национальной библиотекой Израиля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в меморандуме стороны подчеркнули приверженность партнерству и сотрудничеству в сферах науки, профессионального развития, цифровизация и культурной деятельности.

Стороны намерены организовывать совместные конференции, выставки, продвигать важные издания косоварских и израильских авторов и заниматься «устной истории» — рассказов о дружбе между албанским и еврейским народом.

Напомним, Косово и Израиль установили дипломатические отношения первого февраля 2021 года.

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