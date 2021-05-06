Якутск, , 06:09 — REGNUM В Якутии 6 и 7 мая проходит акция «Поём двором» — выездные мини-концерты организовывают во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве по делам молодёжи республики.

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Выступление творческих коллективов можно смотреть из окна или с балкона.

«Концерты пройдут с учётом санитарно-эпидемиологических норм. В целях недопущения столпотворения к каждому двору будут прикреплены волонтёры Победы», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах и селах Хабаровского края готовятся к празднованию Дня Победы — основные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. Запланированы возложения цветов к мемориалам, концертные программы и патриотические акции.