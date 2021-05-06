Киев, , 05:59 — REGNUM Вероятная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом не идёт вразрез с интересами Украины. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

Кулеба пояснил, что понимает тех, кто выражает обеспокоенность по поводу саммита глав России и США. Такая реакция может возникнуть, по мнению главы МИД Украины, из-за отсутствия информации, страха предательства, либо из-за веры в теории заговора.

Глава украинского МИД отметил, что он лично смотрит на возможную встречу Путина и Байдена как профессиональный дипломат. Как заявил Кулеба, на данном этапе он не видит во встрече двух лидеров государств ничего, идущего вразрез с интересами Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в качестве возможных мест для встречи президента РФ Путина и президента США Байдена были названы Прага, Любляна, Рейкьявик и Баку.

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