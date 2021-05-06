Салехард, , 05:55 — REGNUM В столице Ямала в День Победы 9 мая будут организованы рейсы автобусов к месту проведения праздничных мероприятий на территории Культурно-исторического комплекса «Парк Победы». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Салехарда.

Автобусы пойдут по маршрутам «Аэропорт Салехард — проспект Молодёжи» и «Игарская — Храм Петра и Павла — проспект Молодёжи».

Время отравления: от начальных остановок в 08:00 и 22:00, от проспекта Молодёжи — в 12:10 и 23:30.

«Маршруты разработаны для удобства жителей города. Чтобы все желающие смогли принять участие в праздновании Дня Победы», — пояснил начальник управление транспорта и городского хозяйства администрации Салехарда Алексей Нога.