Приштина, Сербия, 6 мая, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Крюэзиу 5 мая заявил, что правительство Косово не может предоставить гарантий для условного освобождения на время подготовки к суду обвиняемых в военных преступлениях бывших лидеров Армии освобождения Косово (алб. «УЧК»). Среди обвиняемых бывший президент Косово Хашим Тачи и активист правящей партии «Движение за самоопределение» Реджеп Селими.

(сс) Kai Mörk. MSC Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Перпариу объяснил неспособность правительства предоставить гарантии суду для освобождения Тачи и других обвиняемых для подготовки к защите связано с тем, что юридически Специальный трибунал по Косово является институтом самого Косово. Гарантами того, что обвиняемые не сбегут, могут выступать лишь «третьи государства».

Заявления Крюэзиу были сделаны на следующий день после того как организация ветеранов борьбы УЧК публично призвала правительство предоставить гарантий для условного освобождения на время подготовки к суду. В настоящее время Тачи и другие обвиняемые находятся на объектах предварительного заключения в Гааге.