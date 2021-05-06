Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 05:46 — REGNUM В ямальском городе Надыме у стелы с Вечным огнём установлена «умная» камера, которая будет следить за состоянием пламени и поведением людей возле мемориала. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Вечный огонь в Надыме Пресс-служба «Ростелекома»

Проект реализован «Ростелекомом» совместно с единой дежурной диспетчерской службой Надыма. В периметре камеры, расположенной в 50 метрах от стелы, система способна распознавать такие действия, как нанесение граффити на колонны, попытки вандализма и другие противоправные действия.

Камера оснащена громкоговорителем, при помощи которого система автоматически предупреждает нарушителей.