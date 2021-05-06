Чебоксары, , 05:41 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 6 мая, завершается отопительный сезон. И после майских каникул в городе начнут отключать горячую воду. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Андрей Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, 6 мая теплоснабжающие организации прекратят «подачу теплоносителя в систему теплоснабжения города с сохранением горячего водоснабжения». Затем начнутся работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Власти отмечают, что для ремонта системы теплоснабжения (проведения гидравлических испытаний, промывке и опрессовке сетей) горячую воду начнут отключать после майских праздников, с 11 мая. Первые ремонтные работы начнутся, в частности, на ряде объектов по улице К. Маркса, Магницкого, Ашмарина, Зорге, в посёлках Лапсарах и Северный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии четыре района (Вурнарский, Красноармейский, Цивильский и Ядринский) в текущем отопительном сезоне не смогли получить паспорта готовности. Устранить все замечания местные власти планируют к 30 сентября 2021 года.

Подробнее: Четыре района Чувашии остались без актов готовности к отопительному сезону

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