Чебоксары, 6 мая, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 6 мая, завершается отопительный сезон. И после майских каникул в городе начнут отключать горячую воду. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Андрей Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подогрев воды

Согласно постановлению, 6 мая теплоснабжающие организации прекратят «подачу теплоносителя в систему теплоснабжения города с сохранением горячего водоснабжения». Затем начнутся работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Власти отмечают, что для ремонта системы теплоснабжения (проведения гидравлических испытаний, промывке и опрессовке сетей) горячую воду начнут отключать после майских праздников, с 11 мая. Первые ремонтные работы начнутся, в частности, на ряде объектов по улице К. Маркса, Магницкого, Ашмарина, Зорге, в посёлках Лапсарах и Северный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии четыре района (Вурнарский, Красноармейский, Цивильский и Ядринский) в текущем отопительном сезоне не смогли получить паспорта готовности. Устранить все замечания местные власти планируют к 30 сентября 2021 года.

Подробнее:Четыре района Чувашии остались без актов готовности к отопительному сезону