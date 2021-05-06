Благовещенск, , 05:34 — REGNUM В Амурской области на середину мая запланирован выпуск на волю тигрицы Санды, которая была изъятая с истощением из дикой природы в Приморье и год проходила реабилитацию в центре в селе Алексеевка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона 6 мая.

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«Ещё одну тигрицу выпустят в мае в Амурской области. Надеюсь, краснокнижное животное у нас приживется, не уйдет из региона, а затем обзаведется потомством. Радует, что эксперты считают нашу Амурскую область подходящей территорией для обитания редкого хищника», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.Тигрицу перед переездом из Приморья усыпят, ветеринары внимательно осмотрят её. На краснокнижного хищника наденут ошейник с GPS-датчиком и в специальной клетке отвезут в Приамурье.

На сегодняшний день в Приамурье обитают три-четыре особи тигров.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые более чем за 100 лет в Томской области появился белоглазый нырок (Aythya nyroca). Это очень редкий вид уток, включённый в Красную книгу России, об этом написал 4 мая экологический центр «Стриж» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».