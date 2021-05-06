Приштина, , 05:43 — REGNUM Стремление пришедшей к власти в Косово 22 марта партии «Движение за самоопределение» обособиться от «Армии освобождения Косово» (алб. УЧК) вызывает крайне негативную реакцию новой оппозиции. Так, активисты Социал-демократической партии Косово (известной в первую очередь радикальными акциями протеста — ИА REGNUM) 5 мая сообщили о том, что на официальную машину министра иностранных дел Косово Доники Герваллы было нанесено граффити «УЧК».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, радикалы подчеркнули, что «успехи в дипломатии возможны лишь в том случае, если они будут подготавливаться внутри, и что Косово не продвигается без УЧК».

Поводом к выходке стали заявления правительства Альбина Курти о невозможности обеспечить условное освобождение бывших лидеров УЧК из Гааге для подготовки к защите на свобод путем предоставления гарантий суду. Курти обвинили в том, что он и его правительство помешало защите обвиняемых, опубликовав отдельно отчет о средствах, выделяемых из бюджета края на защиту каждого из них.

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