Москва, 6 мая, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара на северо-востоке Москвы. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Пожар произошёл ночью 6 мая в одной из квартир жилого дома в Староватутинском проезде. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух человек в связи с пожаром в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы. В ходе пожара погибли два человека и пострадали несколько детей.