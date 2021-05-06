Будапешт, , 05:25 — REGNUM Первым государством в ЕС, где более половины взрослого населения (50,5%) привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции, стала Венгрия, 5 мая сообщил на своем сайте Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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При этом полную вакцинацию от COVID-19 прошли 25,8% жителей страны в возрасте от 18 лет и старше. Второе место по темпам прививочной компании заняла Мальта где, 47,1% населения получили одну дозу препарата и 25% — два укола.

В Финляндии, которая оказалась на третьем месте в указанном рейтинге, число привитых взрослых достигло 38,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Венгрии началась массовая вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». В конце апреля венгерские власти признали эту вакцину самой эффективной и безопасной из всех используемых в стране.

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