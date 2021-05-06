Сургут, Югра, , 05:25 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержали местного жителя, незаконно хранившего в квартире порох и оружие. Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ» со ссылкой на городское УМВД.

Во время обыска у сургутянина были найдены два двуствольных охотничьих ружья, составные части от них, пистолеты, более 40 патронов, четыре деревянных приклада и 200 граммов пороха.

Мужчина заявил, что внушительный арсенал он нашёл во время рыбалки на острове в протоке Малая Романовская, привёз схрон домой и забыл сдать в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия.