Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Госдепартамент США 5 мая разрешил покинуть Индию американским чиновникам, не связанным напрямую с выполнением критически важных функций, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Индии. Об этом говорится в распространённом уведомлении американского внешнеполитического ведомства.

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«5 мая 2021 года Госдеп одобрил добровольный отъезд правительственных служащих, не исполняющих (на территории Индии) экстренные функции», — говорится в документе.

Напомним, что за прошлые сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3780 пациентов, что стало новым самым большим числом за всё время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый по счёту самолёт ВВС США прибыл в Индию, доставив медицинское оборудование и другую помощь для борьбы с коронавирусом.

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