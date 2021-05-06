Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновске стартовали мероприятия, посвящённые Дню Победы. Во дворах города военнослужащие территориального гарнизона устраивают во дворах домов парады для ветеранов, сообщается на сайте городской мэрии.

Для участников Великой Отечественной войны и ветеранов во дворах города проходят акции «Парад у дома ветерана» и «Поём двором», в ходе которых военнослужащие и творческие коллективы устраивают праздники и концерты.

Первыми принимали поздравления ветераны из Заволжского района, затем — Железнодорожного района. Накануне праздник во дворе был устроен для 102-летнего ветерана Степана Артёмова, который проходил службу в 32-м мотострелковом полку, принимал участие в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Участвовал в обороне Москвы, в битве на Курской дуге, освобождении Белоруссии, Кенигсберга и Польши. Воевал на 2-ом Белорусском фронте под командованием маршала Константина Рокоссовского. Дошёл до Берлина.

Сегодня, 6 мая, праздники пройдут для четырёх ветеранов Засвияжского района. 9 Мая, в День Победы, во всех районах Ульяновска пройдёт акция «Поём двором», в рамках которой ветеранов Великой Отечественной войны поздравят творческие бригады городских учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка» зарегистрировались 5098 жителей Ульяновской области. Принять участие в «шествии» может каждый желающий, зарегистрировавшись в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн».

Напомним, 2 мая в Ульяновске начались праздничные выступления творческих коллективов Ленинского мемориала в честь Дня Победы. Они проходят на различных площадках города и завершатся 8 мая.

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