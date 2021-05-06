Владивосток, 6 мая, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Приморцы будут участвовать в онлайн-шествии «Бессмертный полк» — уже подано 3,2 тыс. заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе краевого правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

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Онлайн-шествие начнётся 9 мая в 15:00 по местному времени. Подать заявки на участие можно несколькими способами: на сайте проекта, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники или на сайте «Банк памяти». Заявки принимают до 7 мая.

Чтобы принять участие, нужно разместить фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и заполнить анкету о нём на одной из указанных платформ. Один человек может подать до 15 заявок. В социальных сетях можно сделать коллаж из нескольких фотографий. Каждого участника заранее оповестят о времени прохождения его героя в строю «Бессмертного полка».

Прямую трансляцию «Бессмертного полка» будут вести телеканал «ОТВ-Прим», Спасск ТВ+, интернет-издание «Аргументы и факты», информационные агентства PrimaMedia, UssurMedia, а также правительство Приморья в своих социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ряды «Бессмертного полка» пополнят шесть тысяч жителей Архангельской области.