Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM В океане у юго-восточного побережья Камчатки в ночь на 6 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По его данным, сейсмособытие произошло 6 мая в 02:08 по местному времени (UTC: 2021−05−05, 14:08). Очаг подземных толчков располагался в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 66 километров.

По информации регионального управления МЧС, ощущались толчки силой до двух баллов. Разрушений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре землетрясения магнитудой до 5,7 были зарегистрированы сейсмологами у побережья Камчатки в акватории Тихого океана.

Читайте также: В Горном Алтае произошло землетрясение

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Камчатки зафиксировано четыре землетрясения