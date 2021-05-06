Новосибирск, , 04:55 — REGNUM В Новосибирске сегодня днём, 6 мая, ожидается до +25°C, в Новосибирской области — до +28°C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 6−11 м/сек, температура воздуха +23…+25 °C, в районе Обь ГЭС +17… +19 °C. В Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, 6−11 м/сек, местами порывы до 17 м/сек, температура воздуха +23… +28 °C, местами +17… +22 °C.

В то же время метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы Новосибирска сохранится пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли.

Также с 6по 11 мая на территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4 класса).