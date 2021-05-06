Бразилиа, 6 мая, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Часть вакцины от коронавирусной инфекции, которая находится в распоряжении США, может быть направлена в Бразилию. Об этом заявил бразильский президент Жаир Болсонару 5 мая в ходе пресс-конференции.

(сс) Phill Natal Вакцинация против коронавируса в Бразилии

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По его словам, американские власти должны объявить о соответствующем решении в ближайшее время. Он отметил, что речь идет о препарате британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Болсонару не уточнил размер партии, которую США собираются поставить Бразилии. Президент добавил, что переговоры о поставках продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрога призвал мировые державы поделиться с его страной лишними вакцинами от коронавируса. 4 мая глава Белого дома Джо Байден заявил, что власти США до 4 июля планируют отправить в другие государства более 60 млн доз вакцины AstraZeneca.