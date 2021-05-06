Хабаровск, , 04:48 — REGNUM В городах и селах Хабаровского края готовятся к празднованию Дня Победы — основные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. Запланированы возложения цветов к мемориалам, концертные программы и патриотические акции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вечный огонь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Так, 7 мая в Комсомольске-на-Амуре состоится возложение цветов к бюсту летчика, Героя Советского Союза Маресьева, а также концерт «Великая Победа». 9 мая пройдет торжественное построение воинских частей Комсомольского-на-Амуре военного гарнизона на площади имени Ленина, праздничное шествие, возложение цветов на мемориальном комплексе погибшим в годы войны, концерты.

В Амурском районе 7 мая запланирован концерт, а 8 мая автомотопоезд Победы «Память» проследует по мемориальным и памятным местам района. 9 мая пройдет торжественное шествие, возложение цветов к Обелиску Славы и праздничная программа «Нам та весна Победу принесла».

В Ванинском районе на 7 мая для ветеранов войны, тружеников тыла, граждан категории «дети войны» пройдет театрализованный гала-концерт «Солдатами спасённая весна». 8 мая покажут военно-историческую реконструкцию о событиях Великой Отечественной войны. В День Победы пройдет церемония возложения цветов, торжественное мероприятие «Поклон и память поколений», прохождение войск Монгохтинского и Советско-Гаванского гарнизонов и праздничный концерт.

В Советско-Гаванском районе 8 мая покажут программу «Весна Победы», а 9 мая — пройдёт «Бессмертный полк» с возложением цветов к мемориалу погибшим жителям Советской Гавани в годы войны и к памятнику «30 лет Победы». Также запланирован вечерний показ кинохроники военных лет и шествие молодежи Советской Гавани с возложением горящих свечей памяти к памятнику.

Жители городов и поселений Хабаровского края присоединяются к Всероссийским акциям: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Салют Победы», «Окна Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы во Владивостоке одной из площадок, где жители региона смогут отдать дань памяти и уважения фронтовикам, станет Пятая набережная (водная станция ТОФ).