Токио, , 04:47 — REGNUM Больничных коек, предназначенных для тяжелобольных пациентов, не осталось в префектуре Осака на западе Японии. Об этом 6 мая сообщает телеканал NHK.

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Для тяжелобольных пациентов в префектуре была предназначена 361 койка, но в местные медучреждения уже поступили 372 пациента в тяжёлом состоянии. В связи со сложившейся ситуацией власти Осаки намерены обратиться к правительству Японии с призывом продлить режим чрезвычайной ситуации в префектуре.

В связи с возрастанием темпов распространения коронавирусной инфекции власти Японии ввели режим ЧС в Токио и на территории префектур Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. В этих регионах рекомендовано проводить массовые мероприятия без присутствия зрителей, приостановить работу парков развлечений и универмагов и воздержаться от продажи алкоголя в точках общепита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действие режима ЧС, введённого в связи с пандемией коронавируса в Японии может быть продлено.

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