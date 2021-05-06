Маскат, , 04:28 — REGNUM Заявления об увольнении своих сотрудников перестали принимать медслужбы Омана из-за соответствующего решения оманских властей на фоне ситуации с коронавирусом в султанате, 5 мая сообщило издание The National.

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Срок действия распоряжения не уточняется, как и количество отклоненных прошений. Ряд сотрудников подали жалобы на действия работодателей, сославшись на резко возросшую нагрузку и увеличение периода рабочего дня до 12 часов. По закону они должны работать не более 8 часов.

Комиссия по правам человека Омана пришла к выводу, что запрет на увольнения законен, поскольку власти вправе предпринимать подобные меры во время чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года десятки тысяч медсестер и других медицинских работников в Кении объявили забастовку из-за недовольства условиями труда, связанными с рисками от коронавирусной инфекции. Они потребовали повысить им зарплату, предоставить защитное снаряжение и ввести выплаты их семьям в случае смерти от осложнений при COVID-19.

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