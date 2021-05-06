Тегеран, , 08:14 — REGNUM 5 мая советник премьер-министра Ирака объявил о намерении своей страны погасить долги перед Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Советник премьер-министра Ирака по вопросам строительства и услуг Сабах Абдул-Латиф сделал такие замечания, подчеркнув, что Багдад полностью привержен своим обязательствам по погашению долгов перед Ираном.

«Из-за моего академического образования я слежу за состоянием технологий и науки в Исламской Республике Иран, и я глубоко заинтересован в обмене технологиями между двумя братскими народами», — отметил он далее.

Подчеркнув роль Ирана в снабжении Ирака энергией и природным газом, чиновник заявил, что иракское правительство стремится к расширению экономических связей с Исламской Республикой.

«Мы просим наших братьев в Иране не ограничивать торговлю между двумя странами», — сообщил он, также заявив: «Мы стремимся обмениваться технологиями и воспользоваться преимуществами развития, которого добился Иран».