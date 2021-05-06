Тегеран, , 08:15 — REGNUM 5 мая представитель Ирана при Организации Объединенных Наций заявил, что незаконные и несправедливые односторонние санкции против развивающихся стран препятствуют их достижению экономического и социального развития. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на 6-м многостороннем форуме по науке, технике и инновациям, заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Захра Эршади призвала принять срочные и эффективные меры против незаконных и несправедливых односторонних санкций в отношении развивающихся стран

«Право на развитие, включая право развивающихся стран на доступ к новым технологиям, не будет реализовано в условиях, когда многосторонность находится под серьезным давлением», — отметила она.

Выступая на 6-м многостороннем форуме ЭКОСОС по науке, технике и инновациям, заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран подчеркнул, что наука и техника являются одним из наиболее важных инструментов, доступных для борьбы с нынешним глобальным кризисом в области здравоохранения.

Она также сообщила, что данные инструменты являются одним из ключевых средств осуществления устойчивого развития и рассматриваются в качестве важной стратегической переменной в национальном планировании развития.