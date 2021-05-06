Тегеран, , 08:15 — REGNUM 5 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил сожаление в связи с падением швейцарского дипломата с высотного здания на севере Тегерана и заявил, что министерство ведёт следствие по данному делу через соответствующие правоохранительные органы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он отметил, что министерство иностранных дел находится в контакте с посольством Швейцарии в Тегеране, подчеркнув, что правительство ждет результатов расследования, которые будут предоставлены компетентными органами.

Хатибзаде также заявил, что тело погибшего дипломата было передано Иранской организации правовой медицины для проведения необходимых экспертиз. «Окончательные результаты экспертизы будут представлены в посольство Швейцарии в Тегеране, как только они будут завершены», — сообщил дипломат.

Он отметил, что посол Швейцарии в Тегеране также провел встречи с соответствующими должностными лицами в министерстве иностранных дел Ирана и обменялся мнениями по различным аспектам этого вопроса.