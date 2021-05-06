Тегеран, 6 мая, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 7 мая Верховный лидер Исламской революции Аятолла Сейед Али Хаменеи обратится к иранскому народу в прямом эфире по случаю Международного дня Палестины. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 мая.

Kremlin.ru Верховный лидер Исламской революции Аятолла Сейед Али Хаменеи

Речь аятоллы Хаменеи будет транслироваться в прямом эфире по этому случаю в 14:30 по местному времени по различным телеканалам, а также на его официальном сайте (ХАМЕНЕИ.IR) и официальных страницах Верховного лидера в социальных сетях.

В Рамадан 1979 года покойный основатель Исламской Республики Имам Хомейни объявил последнюю пятницу священного месяца днем Палестины для всего мира, отметив в своей речи:

«Я призываю всех мусульман и мусульманские правительства объединиться, чтобы вырвать руки этого оккупанта (Израиля) и его сторонников из Палестины, и призываю всех мусульман во всем мире назвать последнюю пятницу месяца Рамадан днем Палестины и заявить о международной солидарности мусульман в поддержку законных прав (палестинских) мусульман».

С тех пор борцы за свободу во всем мире, особенно в исламских странах, проводят массовые митинги и организовывают специальные церемонии по этому случаю.