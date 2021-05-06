Тегеран, , 08:17 — REGNUM 5 мая Азиатская футбольная конфедерация (АФК) заявила в письменном докладе, что она выбрала иранского представителя Шохре Мусави в качестве члена женского футбольного комитета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно сообщению, Азиатская футбольная конфедерация уделяет огромное внимание привлечению различных групп, в том числе женщин, в спортивную сферу с целью дальнейшего развития данного направления во всем азиатском регионе.

Мусави, исполняющая обязанности вице-президента Федерации футбола Исламской Республики Иран, была избрана членом женского комитета АФК.

Она была избрана вице-президентом FFIRI на выборах, состоявшихся в начале текущего года. Иранка стала первой женщиной в Иране, ставшей генеральным директором футбольного клуба.

Мусави возглавляет футбольный клуб «Баадраан», базирующийся в Тегеране, с 2015 года по настоящее время.