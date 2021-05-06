Тегеран, , 08:18 — REGNUM 5 мая министерство здравоохранения Ирана заявило, что в общей сложности от пандемии коронавирусной инфекции смертность превысила 73 568 человек, причем еще 349 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«349 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 73 568», — заявило министерство здравоохранения Ирана.

«За последние 24 часа было обнаружено 15 872 новых случая заражения COVID-19, при этом 2449 человек были госпитализированы», — говорится в заявлении. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 039 427 пациентов из общего числа 2 591 609 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря министерства, 5499 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Далее он отметил, что на данный момент по всей стране было проведено 16 511 987 тестов на выявление смертельного вируса.