Тегеран, , 08:19 — REGNUM 5 мая высшие пограничные должностные лица Ирана и Ирака на встрече рассмотрели пути повышения уровня сотрудничества и реализации соглашений о границах, заявил отдел по связям с общественностью полиции Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 мая.

На встрече, состоявшейся в совместном пограничном терминале в Сулеймании в восточном районе Иракского Курдистана, командующий пограничной охраной Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи подчеркнул важность расширения взаимодействия для установления безопасности и порядка на совместных границах.

«Цель такой встречи состояла в том, чтобы обсудить пути предотвращения незаконного оборота на границах», — отметил иранский командующий.

Затем он подчеркнул необходимость развития братского и дружественного сотрудничества на границах, а также проведения регулярных встреч для принятия эффективных мер по обеспечению безопасности на границах.

По данным IRNA, протяженность границ Ирана с Ираком составляет около 1600 км.