Тегеран, , 08:24 — REGNUM Исламская Республика Иран с гордостью объявляет, что она будет продолжать решительно поддерживать палестинский народ, заявил советник спикера парламента Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 мая.

Выступая на международной конференции по палестинскому кризису, проходившей в центральном иранском городе Кум, Амир-Абдоллахиан отметил: «Сионистский режим Израиля зашел в тупик».

Он подчеркнул, что международный день Палестины будет отмечаться в течение последующих нескольких дней. Чиновник также заявил: «Власти Израиля получили тяжелые удары на оккупированных землях, что продемонстрировало лишь небольшую часть гнева движения сопротивления за агрессию и дестабилизирующие меры сионистов в регионе».

Депутат также сослался на лидеров некоторых арабских стран, включая ОАЭ и Бахрейн, нормализовавших отношения с Израилем в течение прошлого года под давлением Вашингтона, что, по его словам, вылилось в цирковое шоу в Белом доме.