Тегеран, , 09:17 — REGNUM Иранская вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) под названием Fakhra успешно прошла первое испытание на людях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 мая.

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Сын покойного физика-ядерщика Фахризаде, ведущего иранского ученого, был первым добровольцем, получившим иранскую вакцину в ходе ее испытания на людях.

16 марта 2021 года Иран запустил первый этап клинических испытаний вакцины «Фахра», разработанной министерством обороны, путем её введения сыну ученого-ядерщика, доктора Мохсена Фахризаде.

Организация оборонных инноваций и исследований при департаменте министерства обороны Ирана, который ранее возглавлял доктор Фахризаде, приняла непосредственное участие при разработке данной вакцины.

Усилия органа, направленные на разработку вакцины, начались с производства тест-наборов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и портативных лабораторий третьего уровня.