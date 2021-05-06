Тегеран, 6 мая 2021, 09:17 — REGNUM Иранская вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) под названием Fakhra успешно прошла первое испытание на людях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 мая.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»
Сын покойного физика-ядерщика Фахризаде, ведущего иранского ученого, был первым добровольцем, получившим иранскую вакцину в ходе ее испытания на людях.
16 марта 2021 года Иран запустил первый этап клинических испытаний вакцины «Фахра», разработанной министерством обороны, путем её введения сыну ученого-ядерщика, доктора Мохсена Фахризаде.
Организация оборонных инноваций и исследований при департаменте министерства обороны Ирана, который ранее возглавлял доктор Фахризаде, приняла непосредственное участие при разработке данной вакцины.
Усилия органа, направленные на разработку вакцины, начались с производства тест-наборов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и портативных лабораторий третьего уровня.