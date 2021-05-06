Богота, , 04:15 — REGNUM Более 30 человек погибли с начала протестов против налоговой реформы в Колумбии Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Международного института мира.

По данным Института мира, с 28 апреля, дня начала протестов в Колумбии, погибли 30 человек, среди них сотрудники полиции. Ещё 1220 человек получили ранения, а 87 человек числятся пропавшими без вести.

Акции протеста против налоговой реформы в Колумбии продолжаются по настоящее время, несмотря на обещание правительства отменить законопроект и уход в отставку министра финансов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что демонстранты предприняли попытку штурма здания Капитолия в Боготе, где шло заседание представителей верхней и нижней палат Конгресса.

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