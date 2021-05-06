Владивосток, , 04:14 — REGNUM В рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2021 годы во Владивостоке приступили к капитальному ремонту второго корпуса детского инфекционного отделения клинической больницы №2. В апреле 2020 года он был переоборудован под госпиталь для лечения детей с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Капитальный ремонт будут проводить частями. Сейчас работы ведутся в правом крыле больницы, затем начнутся в левом.

Стоит отметить, что это возможность капремонта и переоборудования помещения согласно потребностям детского инфекционного отделения появилась впервые за 45 лет.

Помимо внутренней отделки заменят мебель медицинского назначения, инженерные коммуникации, двери и окна, электропроводку и сантехнику.

Отремонтировать корпус планируется за 100 дней.

«За год пандемии детское инфекционное отделение «тысячекоечной» больницы приняло 1064 ребёнка с коронавирусной инфекцией. Сегодня дети до 18 лет с COVID-19 госпитализируются в роддом №1», — добавили в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле после капитального ремонта открылось отделение неврологии областной детской больницы.