София, , 03:54 — REGNUM Авиабомбу времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в болгарской столице Софии, обезвредили военные саперы. Об этом сообщил глава городской службы гражданской защиты Красимир Димитров, 5 мая передает телеканал bTV.

Боеприпас был найден во время ремонтных работ в центре города. После обезвреживания его вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта во французском городе Брест взорвали 600-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. В момент уничтожения был зафиксирован подземный толчок магнитудой 1,9.

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