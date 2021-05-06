София, 6 мая, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Авиабомбу времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в болгарской столице Софии, обезвредили военные саперы. Об этом сообщил глава городской службы гражданской защиты Красимир Димитров, 5 мая передал телеканал bTV.

София после бомбежки. 1944

Боеприпас был найден во время ремонтных работ в центре города. После обезвреживания его вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта во французском городе Брест взорвали 600-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. В момент уничтожения был зафиксирован подземный толчок магнитудой 1,9.