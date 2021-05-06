Владивосток, , 03:56 — REGNUM В Приморье будут снимать фильм о жизни и деятельности выдающего ученого, писателя, географа и краеведа, сделавшего свой неоценимый вклад в изучение Дальнего Востока — Владимира Арсеньева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор Олег Кожемяко, продюсер картины, народный артист России Евгений Миронов и сценарист Илья Тилькин 5 мая уже побывали в доме, где жил Арсеньев.

Мемориальный дом-музей располагается во Владивостоке. Семья краеведа поселилась здесь в 1928 году. Квартира на втором этаже стала последним адресом для него самого и его жены, Маргариты Николаевны. В комнатах максимально воссоздана атмосфера того времени. Всё ещё можно увидеть мебель и приборы, которыми пользовался Арсеньев. Печатная машинка, настольная лампа, карта звездного неба, фотоаппарат — всё находится на своих местах. Кажется, что в любой момент может зайти сам хозяин и начать собирать вещи, чтобы отправиться в очередную экспедицию.

«Идея создания фильма принадлежит нам вместе с Олегом Николаевичем. Я в Приморье не в первый раз и просто влюбился в край и человека, который открыл его миру, — Владимира Клавдиевича Арсеньева. Мне кажется несправедливым то, что о нём нет до сих пор серьёзного художественного фильма. Да, Куросава снял «Дерсу Узала» и получил «Оскара» — это все знают, но прошло много лет. Сегодня можно рассказать об этом более расширенно, для чего мы и ходим по разным местам, собираем, как можно больше материала, чтобы как можно масштабнее рассказать об этой фигуре», — сказал Евгений Миронов.

По словам губернатора Приморья, для жителей края и всего Дальнего Востока фильм имеет огромное значение. Это будет большой познавательный фильм, который интересен с точки зрения биографии этого человека, он поможет раскрыть всю глубину его жизненных драм и той многогранной работы, которую он проводил уже как ученый, писатель.

Кто будет в главной роли — Миронов не сказал. Сначала утвердят режиссера, а потом — актерский состав.

Гостям показали Музей Города во Владивостоке, побывали в региональном отделении Русского географического общества и Учебно-научном музее ДВФУ. Также запланирована поездка в село Красный Яр в Пожарском районе — там проживают представители коренных народов Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр Клим Шипенко и исполнительница главной роли фильма с рабочим названием «Вызов» отправятся на Международную космическую станцию в октябре 2021 года.