Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Встреча президентов России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может состояться в Праге, но бывшие американские официальные лица и аналитики не исключают, что местом встречи могут стать Исландия, Словения или Азербайджан. Об этом 6 мая пишет издание Politico.

По данным издания, ряд аналитиков и бывших официальных лиц США не исключают, что встреча лидеров двух стран может состоятся в месте, которое названо «тёмной лошадкой». Среди вариантов называют Прагу, Рейкьявик, Любляну и Баку.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек за несколько дней до дипломатического скандала между Чехией и Россией заявил, что дал поручение послам республики в Москве и Вашингтоне предложить Прагу в качестве места встречи президента РФ Путина и президента США Байдена. В Рейкьявике главы России и США Михаил Горбачёв и Рональд Рейган встречались в 1986 году, а в 2001 году состоялись переговоры между президентом РФ Путиным и тогдашнего президента США Джорджем Бушем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден выразил надежду на встречу с российским лидером Путиным в июне 2021 года в рамках своей поездки по Европе.

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