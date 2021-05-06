Челябинск, , 03:42 — REGNUM В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Мясоперерабатывающая корпорация «Мясной стандарт». Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Мясо Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

Компания «Логотек-сервис» обратилась с иском 5 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 3 072 500 рублей. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник САУ СРО «Дело».

Подаче банкротного иска предшествовали три финансовых спора между фирмами. В основе лежали договоры технического обслуживания холодильного оборудования.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учрежден в сентябре 2019 года для производства мяса в охлажденном виде. В компании числятся более 20 сотрудников. Директор и владелец 28% — Илья Гафуров. Совладельцы оставшихся долей — Александр Даньшин (67%) и Дмитрий Воскресенский.