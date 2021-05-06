Мурманск, , 03:38 — REGNUM Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» 8 и 9 мая будет пришвартован к причалу Мурманского морского вокзала и открыт для посещения жителями и гостями города-героя. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Северного флота на сайте Минобороны РФ.

«Экскурсии по кораблю будут организованы офицерами экипажа, которые расскажут о боевом предназначении фрегата, его вооружении, истории строительства и освоения, участии в кругосветном плавании и военно-морских парадах», — говорится в сообщении.

Все желающие смогут посетить новейший корабль 8 и 9 мая с 10:00 до 17:00. Для гостей подготовлен специальный маршрут по верхней палубе фрегата и определены места, где можно будет фотографировать.

Решение открыть для посещения в День Победы один из самых современных кораблей ВМФ России, который первым в мире испытал гиперзвуковое ракетное оружие морского базирования, принял командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев.

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