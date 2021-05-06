Санкт-Петербург, , 03:30 — REGNUM К ООО «Инвестиционная строительная компания «Технократ», которое работает в сфере строительства жилья и нежилых объектов, поступил банкротный иск от налоговой службы. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области дело к производству пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Стройка Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Межрайонная инспекция ФНС России №19 по Санкт-Петербургу обратилась с соответствующим иском 5 мая 2021 года. Сумма претензий составила 1 251 071,79 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, фирма-ответчик была создана в феврале 2016 года. Ею с ноября 2020 года руководит Павел Бардыгин (владелец ресторанного бизнеса), а доля в 50% с сентября 2020 года принадлежит Сергею Банникову. Оставшаяся доля пока не распределена. Вероятно, ранее из участников ООО вышел один из совладельцев.