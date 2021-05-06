Атланта, США, , 03:19 — REGNUM Увольнение полицейского Гарретта Ролфа, который застрелил чернокожего Рейшарда Брукса в городе Атланта (американский штат Джорджия), отменено. Об этом 5 мая передал телеканал NBC News.

Инцидент произошел еще летом 2020 года. Брукс был уволен, но захотел обжаловать указанное решение. Его заявление рассмотрел и одобрил Совет по гражданской службе Атланты.

Согласно заключению совета, городские власти необоснованно отказали Бруксу в праве на надлежащую юридическую процедуру, а также не использовали сведения, полученные из показаний свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая бывший полицейский Дерек Шовин, который был признан виновным в убийстве чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года в американском Миннеаполисе (штат Миннесота), подал апелляцию о новом судебном разбирательстве.

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